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13:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Морской дрон оказался в эпицентре мощнейшего урагана «Сэм» (видео)

Исследовательские судна не могут изучать ураганы изнутри, зато это под силу дронам.

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Впервые в истории новый морской дрон Saildrone Explorer SD 1045 оказался в эпицентре урагана 4-й категории «Сэм» и смог записать уникальные кадры.

В Атлантике он столкнулся с волнами высотой 15 метров и ветром скоростью более 193 км в час, но вышел из этой ситуации «победителем».

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SD 1045 — один из пяти морских дронов, разработанных специально для наблюдений за штормами в Атлантике. Они работают на солнечных батареях, оснащены специальным «ураганным крылом» для работы в экстремальных условиях и могут находиться в эпицентре ураганов, что не под силу исследовательским судам.

Синоптики сообщают, что ураган «Сэм» уже достиг своего максимума и останется в океане, так и не добравшись до берега. Тем не менее, в ближайшие дни он может вызвать сильный прибой вдоль Атлантического побережья США и Канады.

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