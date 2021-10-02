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18:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: На Нептуне и Уране выпадает «мусс» из аммиака

Планетарную науку давно интересует вопрос, почему в атмосферах Урана и Нептуна нет аммиака, ведь на Юпитере и Сатурне он присутствует в большом количестве. Поскольку все эти планеты образовались из одного материала, то должны иметь похожий состав.

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Уран | Источник: NASA/JPL

Подсказку для решения этой задачи дал Юпитер. Зонд «Юнона», который исследует систему этой планеты, заметил, что аммиак в верхних слоях атмосферы взаимодействует с водой и образует «градины». Они не твердые, как на Земле, а скорее напоминают мусс, поскольку аммиак обладает свойством разжижать воду даже при очень низких температурах, сообщает Universe Today.

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Эти шарики «мусса» больше самых гигантских градин на Земле и быстро падают вниз, «унося» аммиак из верхних слоев атмосферы. По мере того, как они приближаются к центру Юпитера, температура «шариков» повышается, что приводит к испарению аммиака и воды, которые возвращаются обратно в верхние слои планеты.

По словам Тристана Гийо из CRNS Laboratoire Lagrange, такой же процесс может происходить на Нептуне и Уране, но «шарики» дольше удерживают аммиак в нижних слоях атмосферы — он практически не возвращается обратно или делает это крайне медленно. При нынешних возможностях наблюдений ученым кажется, что аммиак на этих планетах отсутствует вовсе.

Чтобы увидеть исчезнувший аммиак, потребуется специальная миссия, посвященная исследованию нижних слоев атмосферы этих планет, говорят ученые.

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