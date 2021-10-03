Жителей Корсики напугал гигантский водяной смерч

В субботу, 2 октября, жители городка Л’Иль-Рус на острове Корсика наблюдали зрелищную морскую грозу. В пик разгула стихии у побережья появился гигантский водяной смерч.
Очевидец Патрис Журно успел снять вихрь на видео и поделился роликом в соцсетях. По данным Météo Express, смерч не достиг берега, рассеявшись над водой.
А вот отдыхающим на карибском острове Аруба повезло меньше. Один из двух водяных смерчей достиг берега, поднял в воздух песок и какое-то время «преследовал» туристов.
Водяные смерчи образуются подобно торнадо. Нижним концом они касаются воды, а верхним — кучевого облака. В отличие от «сухопутных» вихрей, морские смерчи рассеиваются спустя 15−30 минут после появления.
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