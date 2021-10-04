Синоптики спрогнозировали аномально снежную зиму в России
Предстоящая зима в России будет аномально снежной, больше всего осадков выпадет на юге страны, в Сибири и на севере Дальнего Востока, говорится на сайте центра погоды «Фобос».
Предстоящая зима в России будет аномально снежной, больше всего осадков выпадет на юге страны, в Сибири и на севере Дальнего Востока, говорится на сайте центра погоды «Фобос».
«На большей части страны осадков окажется больше обычного. Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — говорится в сообщении.
Синоптики рассказали, что в этом году темпы таянья льдов в Арктике замедлились впервые за шесть-семь лет. В этом году в акватории Ледовитого океана оказалось почти на 1 млн кв. км льда больше, чем в 2020 г. Это существенно повлияет на зимнюю погоду в Северном полушарии, добавили в «Фобосе».
Высота сугробов в Москве этой зимой превысит норму почти на четверть, отметили синоптики. В низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снежного покрова может превысить средние значения в 1,5−2 раза.
О том, что погода зимой может чередовать сильный холод и осадки с отсутствием снега в конце сентября говорил руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков. Он объяснил это явление тем, что повышается амплитуда, «нервозность» климата.