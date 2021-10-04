В Калифорнии профилактику лесных пожаров доверили козам
Животные едят сухую траву и ветки, которые легко воспламеняются.
Животные едят сухую траву и ветки, которые легко воспламеняются.
В Калифорнии, которая сейчас страдает от масштабных лесных пожаров, решили использовать коз, чтобы предотвратить разрушительный огонь. Раньше коз уже использовали для борьбы с сорняками, но животные зарекомендовали себя и как огнеборцы.
Дело в том, что они в больших количествах поедают сухую траву и ветки, которые могут легко воспламениться и часто становятся причиной лесных пожаров.
По словам владельца компании по аренде коз Майка Канадея, сейчас по всей Калифорнии трудятся почти 10 тысяч его животных, которые «профессионально» уничтожают сухостой. В прошлом году около 200 коз также нанимали для подобной работы в штате Орегон, пишет New York Post.
Екатерина Гура