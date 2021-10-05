В Сочи оползень «сдвинул» 20 домов вместе с фундаментом
Из-за смещения масс наклонились опоры электролиний и газовых труб, в пределах одного из коттеджных посёлков отключено газо- и электроснабжение.
Из-за смещения масс наклонились опоры электролиний и газовых труб, в пределах одного из коттеджных посёлков отключено газо- и электроснабжение.
В селе Сергей-Поле Лазаревского района Сочи на одной из улиц из-за обильных осадков произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в результате подвижки грунта произошло смещение домов вместе с фундаментами. «Из 20 повреждённых домов восемь заселены», уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Как указано в релизе, наклонились опоры электролиний и газовых труб, электро- и газоснабжение отключено в пределах посёлка. Пострадавших и погибших в результате схода оползня нет.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района проведёт выездное совещание. Эвакуированных жителей посёлка разместят в санатории. К работам по устранению последствий привлечено 26 человек и 12 единиц техники.
Ранее в Сочи объявили экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей. Местных жителей и туристов призвали воздержаться от прогулок