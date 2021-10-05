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12:26 (мск), источник: Телеканал 360°

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в начале октября

Начало октября в российских регионах пройдет по-разному. О том, какой погоды ждать гражданам с 4 по 10 октября, рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на данные синоптиков.

Погода в Вашингтоне:
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Источник: Агентство «Москва»

Жителей Москвы и Подмосковья всю неделю ожидает погода от 8 до 10 градусов тепла. В этом регионе сильных дождей не прогнозируется. По словам синоптиков, будет облачно и безветренно.

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В Санкт-Петербург и Ленинградскую область придет пасмурная, но достаточно теплая погода. Всю неделю столбик термометра будет показывать до 13 градусов тепла. В конце недели регион накроют дожди.

На Урал в это время придет похолодание. Синоптики обещают там не выше семи градусов тепла. При этом ночью температура воздуха может опуститься до двух градусов. На выходных возможны осадки в виде снега.

В Сибири погода будет похожа на уральскую. Однако осадков в виде дождя и снега синоптики не обещают.

В южных регионах начало октября обещает быть солнечным и теплым. Воздух прогреется до 16 градусов.

На Дальнем Востоке также будет теплой вся неделя. Столбик термометра покажет до 16 градусов тепла. Ночью температуры опустятся до +13. Дождей и ветра не ожидается.

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