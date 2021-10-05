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15:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Канарский вулкан начал извергаться с двойной силой

У него обрушился купол и появились новые трещины, из которых быстро вытекает лава.

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Вулкан Кумбре-Вьеха, который уже более двух недель извергается на канарском острове Ла Пальма, становится опаснее.

В конце сентября из вулкана вытекали два мощных потока лавы, которые за десять дней достигли моря. Но активность вулкана при этом не уменьшилась. Наоборот, в начале октября произошло обрушение купола, из-за которого в воздух на сотни метров поднялся фонтан из лавы и камней.

Кроме того, в вулкане образовались две новые трещины, из которых также начали вытекать потоки лавы, движущиеся вниз по склону в направлении Атлантического океана.

В ночь на 5 октября сейсмологи зафиксировали восемь новых землетрясений магнитудой около 3,5 баллов. А столб из пепла и диоксида серы поднялся в воздух почти на 6 километров.

Лава уже уничтожила более 720 гектаров земли и более тысячи домов. Из района извержения были эвакуированы более семи тысяч человек.

Сообщается, что во время последнего извержения в 1971 году вулкан выбросил вдвое меньше лавы, чем сейчас. По словам экспертов, на данный момент из жерла вулкана вытекло около 80 миллионов кубических метров лавы, и, судя по всему, пока извержение очень далеко от завершения.

Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла Пальма начал извергаться 19 сентября. 22 сентября вулкан ненадолго ослабил свою активность, но днем 23 сентября снова начал извергаться в полную мощь. 29 сентября, ровно через 10 дней после начала извержения, первый поток лавы достиг моря в районе пляжа Плайя-Нуэва.

Местные власти объявили Ла Пальму зоной бедствия, а правительство Испании пообещало предоставить финансовую помощь пострадавшим при извержении. По прогнозам экспертов, ущерб от извержения может составить около 400 миллионов евро, однако подсчитывать убытки еще слишком рано.

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Екатерина Гура

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