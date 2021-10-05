Активность в кратере вулкана Килауэа показали в таймлапсе
Геологическая служба США поделилась завораживающими кадрами.
Геологическая служба США поделилась завораживающими кадрами.
Сотрудники Геологической службы США (USGS) в начале октября опубликовали завораживающий таймлапс активности в кратере Халемаумау вулкана Килауэа на Гавайях. Кадры, на которых показано озеро из лавы, были сделаны в понедельник, 4 октября, специальными камерами на западном крае вершины вулкана.
Пока вулкан не слишком активен и ограничивается лишь выбросами пепла и дыма в воздух. Эксперты продолжают следить за извержением, но предполагают, что новый всплеск активности Килауэа будет незначительным и не продлится дольше двух недель.
По словам экспертов, вулкан извергается в Гавайском национальном парке далеко от населенных районов и не представляет угрозы для местных жителей и авиасообщения. Кроме того, пока остается открытой и туристическая зона в Национальном парке, куда уже потянулись туристы, чтобы своими глазами посмотреть на проснувшийся вулкан.
Напомним, что вулкан Килауэа на Гавайях является одним из самых молодых в регионе и одним самых активных вулканов в мире. Он проснулся 29 сентября и с тех пор периодически выбрасывает в воздух столбы пепла и дыма.
Отметим, что Килауэа в последний раз извергался с декабря 2020 года по май 2021 года. А самое сильное извержение было зафиксировано в 2018 году, в результате которого были разрушены более 700 домов и тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, что на данный момент внимание всего мира приковано к другому активному вулкану — Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла Пальма. В начале мая у вулкана обвалился купол и появились новые трещины, из которых потекли реки раскаленной лавы.
Екатерина Гура