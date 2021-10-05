Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотоловушка сняла «смотрины» амурских тигров на Дальнем Востоке Обитающая здесь тигрица встретилась с кавалером
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
28Единый день голосования в России
19:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Активность в кратере вулкана Килауэа показали в таймлапсе

Геологическая служба США поделилась завораживающими кадрами.

Сотрудники Геологической службы США (USGS) в начале октября опубликовали завораживающий таймлапс активности в кратере Халемаумау вулкана Килауэа на Гавайях. Кадры, на которых показано озеро из лавы, были сделаны в понедельник, 4 октября, специальными камерами на западном крае вершины вулкана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока вулкан не слишком активен и ограничивается лишь выбросами пепла и дыма в воздух. Эксперты продолжают следить за извержением, но предполагают, что новый всплеск активности Килауэа будет незначительным и не продлится дольше двух недель.

Несмотря на это в регионе введен желтый режим опасности, который может быть повышен в случае необходимости.

По словам экспертов, вулкан извергается в Гавайском национальном парке далеко от населенных районов и не представляет угрозы для местных жителей и авиасообщения. Кроме того, пока остается открытой и туристическая зона в Национальном парке, куда уже потянулись туристы, чтобы своими глазами посмотреть на проснувшийся вулкан.

Напомним, что вулкан Килауэа на Гавайях является одним из самых молодых в регионе и одним самых активных вулканов в мире. Он проснулся 29 сентября и с тех пор периодически выбрасывает в воздух столбы пепла и дыма.

Отметим, что Килауэа в последний раз извергался с декабря 2020 года по май 2021 года. А самое сильное извержение было зафиксировано в 2018 году, в результате которого были разрушены более 700 домов и тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, что на данный момент внимание всего мира приковано к другому активному вулкану — Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла Пальма. В начале мая у вулкана обвалился купол и появились новые трещины, из которых потекли реки раскаленной лавы.

Извержение уже уничтожило более тысячи домов, более шести тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Зимние шины сильно подорожали в этом сезоне: почему? Минусовые температуры по ночам вызвали повышенный интерес автовладельцев к подержанным зимним шинам
Кино
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд Звезды обратились со словами восхищения и поддержки к актрисе, отправившейся в космос
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Звонок для учителя: 10 бессмертных фраз, которые подарили нам учителя Листайте галерею, чтобы снова почувствовать себя за партой
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»