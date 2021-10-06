Названа страна, которая больше всех подвержена «тепловому стрессу»
Воздействие жары на городских жителей увеличилось на 200% за 30 лет.
Воздействие жары на городских жителей увеличилось на 200% за 30 лет.
Исследователи из США обнаружили, что более половины людей на Земле, которые сталкиваются с опасным для жизни тепловым стрессом, живут в одной стране — Индии.
Городские жители второй по численности населения страны мира за последние три десятилетия испытали на себе основную тяжесть глобального потепления, и риски для их здоровья будут расти, говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые провели статистический анализ погодных условий, которые наблюдались в 13 115 городах по всему миру с 1983 по 2016 год. Они использовали так называемый индекс влажного термометра — показатель, который учитывает температуру, влажность, скорость ветра и другие параметры.
Оказалось, что в глобальном масштабе воздействие неблагоприятных климатических условий на жителей городов увеличилось за этот период почти на 200%, затронув 1,7 миллиарда человек.
17 из 50 наиболее пострадавших от изменения климата городов планеты находятся в Индии. Возглавила список Дакка, столица соседней страны Бангладеш. На втором месте — индийский Нью-Дели.
Изменение климата увеличивает частоту, продолжительность и интенсивность сильной жары по всему миру, напоминают исследователи. Почти каждый пятый человек на Земле испытал рост городской жары за последние 30 лет.
Ранее метеорологи ООН предрекли человечеству водный кризис. По утверждению специалистов, глобальное потепление и неэффективное распределение водных ресурсов в мире вкупе с нехваткой систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях могут привести к тому, что наводнения и засухи станут намного более опасными для людей.
Анна Лысенко
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