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10:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Песчаная буря в Бразилии. Причины и последствия

Стремительная песчаная буря прошла по бразильскому штату Сан-Паулу.

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Несмотря на то, что сильные ветра перед началом дождей в Бразилии — дело обычное, на этот раз сильная засуха усугубила ситуацию.

Из-за поднявшегося песка небо приобрело оранжево-коричневый оттенок, а в некоторых городах штата были повреждены дома и повалены деревья.

Ученые считают, что избыток тепла в атмосфере, вызванный потеплением климата, вытягивает из почвы влагу и усугубляет засуху.

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