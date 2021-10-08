Вильфанд сообщил, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания

«По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой», — отметил он.
По словам Вильфанда, прогноз на грядущую зиму, который подготовил Росгидромет, по сравнению с прогнозами центров в других странах отличается более низкими температурами. «В большинстве прогнозов прогнозируется вероятность более высокой температуры по другим моделям», — отметил метеоролог.
Ранее он говорил, что температура зимой, по предварительному прогнозу, в большинстве регионов европейской части России будет в пределах нормы или чуть выше.