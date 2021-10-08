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11:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

На границе с космосом заметили необычное свечение

Такие вспышки редко удается разглядеть с Земли.

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Французский астронавт Тома Песке поделился снимком яркой световой вспышки в верхних слоях земной атмосферы.

На фотографии, сделанной с борта Международной космической станции, видно редкое атмосферное явление — ионосферные молнии. С земли такие разряды наблюдаются очень редко — обычно их закрывают собой грозовые облака.

Джеты, спрайты и эльфы (так называют разновидности молний, бьющих в верхних слоях атмосферы) появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 километров. Некоторые из них видны практически на границе с космосом. Ионосфера, в которой возникают различные типы электрических разрядов, сильно облучена космическими лучами.

Спрайты имеют форму вертикальных столбов красного цвета, эльфы — это тусклое, «сплющенное» красноватое свечение с большим диаметром, а джеты больше похожи на синие конусы или трубки.

Первым сфотографировал такие вспышки с орбиты МКС датский астронавт Андреас Могенсен в 2015 году.

Ранее Тома Песке запечатлел с борта МКС эффектное полярное сияние, а российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров смогли сфотографировать огненную «реку» — лаву вулкана, извергающегося на испанском острове Пальма.

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