Одинокая «дрейфующая» галактика попала на фото
Но это только иллюзия.
Но это только иллюзия.
4-метровый телескоп Виктора М. Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили смог получить новое детальное фото галактики NGC 1398, которую астрономы прозвали «дрейфующей».
Дело в том, что NGC 1398 в созвездии Печь примерно в 65 миллионах световых лет от Земли кажется совершенно одинокой. На снимке эта спиральная галактика с перемычкой словно «дрейфует» среди безграничного космического пространства.
Однако астрономы спешат развеять этот миф: небольшие яркие пятнышки на заднем фоне — это многочисленные далекие галактики, которые окружают NGC 1398 со всех сторон.
Анна Лысенко
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