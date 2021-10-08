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14:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Одинокая «дрейфующая» галактика попала на фото

Но это только иллюзия.

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Источник: Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA
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4-метровый телескоп Виктора М. Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили смог получить новое детальное фото галактики NGC 1398, которую астрономы прозвали «дрейфующей».

Дело в том, что NGC 1398 в созвездии Печь примерно в 65 миллионах световых лет от Земли кажется совершенно одинокой. На снимке эта спиральная галактика с перемычкой словно «дрейфует» среди безграничного космического пространства.

Однако астрономы спешат развеять этот миф: небольшие яркие пятнышки на заднем фоне — это многочисленные далекие галактики, которые окружают NGC 1398 со всех сторон.

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