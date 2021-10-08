Ученые разгадали загадочную космическую иллюзию
В ее создании участвовали скопления галактик и космическая рябь темной материи.
В ее создании участвовали скопления галактик и космическая рябь темной материи.
Спустя несколько лет астрономы наконец разгадали загадку странной космической иллюзии, сфотографированной космическим телескопом «Хаббл».
На расстоянии примерно 11 миллиардов световых лет от Земли телескоп заметил странные линейные объекты: три параллельные линии с несколькими выпуклостями.
Известно, что изображения галактик могут искажаться из-за гравитационного линзирования: гравитация массивных объектов на переднем плане искажает направление распространения электромагнитного излучения, исходящего от галактик позади (подобно тому, как стеклянная линза изменяет направление светового луча). Поэтому обычные галактики, например, спиральной формы, могут казаться нам дугами или даже прямыми линиями.
Но снимок «Хаббла» запечатлел настолько странное искажение, что ученые предположили: они столкнулись с чем-то новым. В исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, они разъясняют необычное явление.
Удаленная галактика, утверждают астрономы, является обычной спиральной галактикой с перемычкой, видимой «в профиль». Однако скопление галактик на переднем плане на расстоянии более 7 миллиардов световых лет от Земли искажает ее видимую форму.
Из-за гравитации, порожденной темной материей, возникает «рябь» пространства-времени. Излучение отдаленной галактики проходит по этой «ряби», в результате чего возникает странный эффект: мы видим двойную копию искаженного изображения далекой галактики, словно оно отражается в зеркале.
Анна Лысенко
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