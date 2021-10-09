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15:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Новокузнецк засыпало снегом (фото)

Стихия повалила деревья.

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Сильный снегопад, обрушившийся 8 октября на Новокузнецк, повалил в городе деревья: не успев сбросить листву, они не выдержали тяжести снега и упали.

По словам местных жителей, весь город завален сломанными ветками. Никто из пешеходов не пострадал, а вот автомобилям изрядно досталось, сообщает «Kuzbass».

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В конце сентября похожую ситуацию наблюдали в Кемерове. Мокрый снег, налипший на ветках, повредил сотни деревьев, на дорогах из-за гололеда образовались пробки.

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