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17:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

К Земле подлетит астероид размером с пирамиду Хеопса

Он будет первым из трех в октябре.

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15 октября в 05:41 по московскому времени мимо Земли пролетит астероид 2021 SM3 размером с пирамиду Хеопса в Гизе.

Он приблизится к нам на расстояние около 5 миллионов километров и будет лететь со скоростью 16 километров в секунду, сообщает Newsweek.

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Астероид, открытый в конце сентября, не является потенциально опасным, хотя его размер может достигать 161 метра в диаметре.

2021 SM3 относится к группе Аполлона. Это околоземные астероиды, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Один оборот вокруг Солнца 2021 SM3 совершает за 682 земных дня, максимально удаляясь от него на 337 миллионов километров и приближаясь на 117 миллионов километров.

Вслед за 2021 SM3 к Земле приблизятся еще два астероида. 1996 VB3 диаметром до 230 метров пролетит мимо нашей планеты 20 октября, а 2017 SJ20 с диаметром около 200 метров — 25 октября.

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