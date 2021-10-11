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10:20 (мск), источник: Life.ru

Синоптики спрогнозировали резкое потепление в ряде регионов РФ

В некоторых субъектах страны столбики термометров подскочат сразу на шесть-семь градусов.

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Источник: Агентство «Москва»

Резкое и заметное потепление ожидается в регионах Урала и Черноземья к середине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметно повысится температура в Центральном Черноземье: в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях. Там к середине недели температура повысится до 15−18 градусов, даже до 20 градусов», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, уже с 12 октября начнётся заметное потепление на шесть-семь градусов и на Урале, это связано с тем, что антициклон уходит на восток, поэтому регион окажется в его тёплом секторе. Также в Свердловской, Челябинской, Курганской области температура повысится до 11−16 градусов. В этих регионах ожидается очень резкое изменение температуры — сразу градусов на шесть-семь.

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