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12:33 (мск), источник: Телеканал 360°

Екатеринбург накрыло смогом из-за тления торфа

В Екатеринбурге активно начал тлеть торф — из-за этого город буквально накрыло смогом. О таких погодных условиях в регионе агентству «Интерфакс» сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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Задымление можно увидеть сразу в нескольких районах. Для контроля ситуации в один из участков города, где смога больше всего, направили оперативную группу. Специалисты обследовали территории, но открытых очагов горения не нашли. Однако это не означает, что тления нет — просто оно происходит в слоях торфяника глубоко в земле.

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В МЧС добавили, что продолжат следить за ситуацией и выделят для мониторинга беспилотную авиационную систему.

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Существует несколько правил безопасности для поведения в таких ситуациях. Например, окна следует закрыть, особенно ночью и рано утром — чтобы не вдыхать продукты горения. Дома лучше почаще делать влажную уборку. В случае плохого самочувствия, проблем со сном или кашля нужно сразу обращаться к врачу — такие симптомы могут быть признаками отравления.

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