Гигантские секвойи в Калифорнии окружены огнем. Как спасают деревья от пожаров?
Из-за сильных пожаров в Калифорнии знаменитые во всем мире секвойи находятся под угрозой уничтожения.
Из-за сильных пожаров в Калифорнии знаменитые во всем мире секвойи находятся под угрозой уничтожения.
Калифорнийские секвойи известны во всем мире. Национальный парк, где находятся самые большие и одни из самых старых деревьев на планете, ежегодно посещают тысячи туристов.
Но сильные лесные пожары, вызванные рекордной жарой и сильной засухой, ставят под угрозу существование этого чуда природы.