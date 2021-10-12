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16:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Гигантские секвойи в Калифорнии окружены огнем. Как спасают деревья от пожаров?

Из-за сильных пожаров в Калифорнии знаменитые во всем мире секвойи находятся под угрозой уничтожения.

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Калифорнийские секвойи известны во всем мире. Национальный парк, где находятся самые большие и одни из самых старых деревьев на планете, ежегодно посещают тысячи туристов.

Но сильные лесные пожары, вызванные рекордной жарой и сильной засухой, ставят под угрозу существование этого чуда природы.

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