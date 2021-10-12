Жители России увидят сближение Юпитера и Сатурна с Луной
А в конце месяца начнется метеорный «дождь» Ориониды.
А в конце месяца начнется метеорный «дождь» Ориониды.
В ночь с 14 на 15 октября в небе можно будет наблюдать яркое трио: Сатурн и Юпитер окажутся совсем рядом с Луной.
14 октября она пройдет всего в 4 градусах южнее Сатурна, а 15 октября — Юпитера, сообщает Московский планетарий. Луна при этом будет в фазе первой четверти (видна половина лунного диска).
Яркие Юпитер и Сатурн можно будет наблюдать каждый вечер в течение всего октября. Кроме того, россиян ждет метеорный «дождь» Ориониды, который достигнет пика 21 октября. В это время ожидается до 20 метеоров в час. Однако наблюдениям немного помешает полнолуние.
Анна Лысенко
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