Величественную галактику в созвездии Девы показали на фото
Она образует новые звезды с аномальной скоростью.
Она образует новые звезды с аномальной скоростью.
Астрономам удалось получить детальное изображение галактики NGC 4666, в которой новые звёзды рождаются с аномальной скоростью. Новое фото впечатляющей галактики получил космический телескоп «Хаббл».
NGC 4666 на расстоянии около 80 миллионов световых лет от Земли в созвездии Девы переживает особенно интенсивный период звездообразования. Считается, что вспышка звездообразования NGC 4666 связана с гравитационным взаимодействием этой галактики с ее «соседками», включая соседнюю галактику NGC 4668 и карликовую галактику.
Вспышка звездообразования NGC 4666 вызывает экстремальную галактическую погоду, известную как «суперветер». Это гигантский перенос газа из яркого «сердца» галактики в космос. Он порожден порывами ветра от короткоживущих массивных звезд, образовавшихся во время вспышки звездообразования NGC 4666, а также взрывов сверхновых звезд с невероятной энергией.
Из-за своей высокой температуры при наблюдениях в рентгеновском диапазоне суперветер выглядит как светящийся шлейф, но в видимом диапазоне его заметить нельзя.
Анна Лысенко
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