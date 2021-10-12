Апокалиптические облака проплыли в небе над Хорватией
Впечатляющее природное явление.
Впечатляющее природное явление.
Хорватский фотограф Горан Грудич сделал невероятный снимок неба над городом Гробник. В объектив его камеры перед грозой попали сразу несколько различных типов высококучевых облаков.
Выглядели эти облака довольно зловеще, а особый драматизм снимку придали лучи заходящего солнца. Отметим, что такие облака образуются на высоте от 2 до 6 километров и в основном состоят из переохлажденных капелек воды.
Кстати, в тот же день после грозы жители Гробника могли наблюдать и еще одно удивительное природное явление — двойную радугу.
Екатерина Гура