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17:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Апокалиптические облака проплыли в небе над Хорватией

Впечатляющее природное явление.

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Хорватский фотограф Горан Грудич сделал невероятный снимок неба над городом Гробник. В объектив его камеры перед грозой попали сразу несколько различных типов высококучевых облаков.

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Выглядели эти облака довольно зловеще, а особый драматизм снимку придали лучи заходящего солнца. Отметим, что такие облака образуются на высоте от 2 до 6 километров и в основном состоят из переохлажденных капелек воды.

Кстати, в тот же день после грозы жители Гробника могли наблюдать и еще одно удивительное природное явление — двойную радугу.

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Екатерина Гура

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