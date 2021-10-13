Невероятное северное сияние попало на видео в Канаде
Зрелищные кадры.
Зрелищные кадры.
Жители городка Уилки в канадской провинции Саскачеван стали свидетелями захватывающего «светового шоу» в небе. 11 октября здесь наблюдали яркое северное сияние.
Эффектными кадрами красивого атмосферного явления поделился фотограф Хэнк Влитстра. Он сделал сотни снимков и объединил их в небольшой таймлапс.
Свечение в атмосфере в это время было настолько сильным, что его наблюдали не только в Канаде, но даже в американском штате Айова, сообщает Storyful.
Ранее зрелищными кадрами полярного сияния из космоса поделились астронавты МКС.
Анна Лысенко