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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Красочный остаток взорвавшейся звезды показали на фото

Яркий хаос, порожденный «взрывной волной».

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Источник: NASA/ESA/HEIC and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал в космосе яркую хаотическую массу газа и пыли, напоминающую картину художника-абстракциониста.

Этот «взрыв» красок — на самом деле остаток массивной звезды, обозначенный астрономами N 63A. Он находится в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии в 160 тысяч световых лет от нашего Млечного Пути в области, где зарождаются новые звезды.

Когда массивная звезда коллапсировала, на ее месте вспыхнула сверхновая. Долгое время считалось, что «взрывные волны» от сверхновых, сталкиваясь с близлежащим газом, вызывают образование новых звезд. Но наблюдения за N 63A показали, что сила ее взрыва имеет скорее разрушительное влияние на окружающие газовые облака, порождая красочный «хаос».

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