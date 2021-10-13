Красочный остаток взорвавшейся звезды показали на фото
Яркий хаос, порожденный «взрывной волной».
Яркий хаос, порожденный «взрывной волной».
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал в космосе яркую хаотическую массу газа и пыли, напоминающую картину художника-абстракциониста.
Этот «взрыв» красок — на самом деле остаток массивной звезды, обозначенный астрономами N 63A. Он находится в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии в 160 тысяч световых лет от нашего Млечного Пути в области, где зарождаются новые звезды.
Когда массивная звезда коллапсировала, на ее месте вспыхнула сверхновая. Долгое время считалось, что «взрывные волны» от сверхновых, сталкиваясь с близлежащим газом, вызывают образование новых звезд. Но наблюдения за N 63A показали, что сила ее взрыва имеет скорее разрушительное влияние на окружающие газовые облака, порождая красочный «хаос».
Анна Лысенко