В США заметили гигантское облако с «ячейками»
Редкое погодное явление.
Редкое погодное явление.
Фотограф и охотник за штормами Майк Обински из США сфотографировал один из самых впечатляющих примеров редких вымеобразных облаков.
Гигантская туча, закрывшая собой почти все небо, словно состояла из сотен круглых ячеек. Вдали ее подсвечивали несколько ярких молний. Снимок был сделан во время грозы рядом на юге штата Колорадо, сообщил фотограф.
Обински с друзьями преследовал суперячейку, чтобы сделать снимки стихии. Поняв, что заблудилась вопреки подсказкам навигатора, компания остановилась и решила просто наслаждаться невероятным зрелищем.
Вымеобразные облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов. Ячейки обычно имеют размер около полукилометра. Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.
Анна Лысенко