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13:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

По американскому штату Иллинойс пронесся торнадо (видео)

К счастью, никто не пострадал.

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11 октября по центральной части американского штата Иллинойс пронесся торнадо. Воронкообразное облако, а затем и сам торнадо наблюдали жители сразу нескольких городов.

Например, житель города Гринфилд по имени Джейсон Веттер снял на видео гигантскую черную тучу с опускающимся к земле хвостом. Он пояснил, что воронкообразное облако находилось в поле позади его дома, и вихрь несколько раз опускался на землю, но никаких серьезных разрушений не принес.

Однако это же облако с хвостом вскоре двинулось к городку Райтс, где все-таки превратилось в торнадо. К счастью, воронка опустилась на землю в пригороде, рядом с фермой, а потому серьезных последствий в этом случае также удалось избежать. Сообщается, что торнадо разрушил пару небольших хозяйственных построек и разметал по округе вещи и инструменты.

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