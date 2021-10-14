По американскому штату Иллинойс пронесся торнадо (видео)
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
11 октября по центральной части американского штата Иллинойс пронесся торнадо. Воронкообразное облако, а затем и сам торнадо наблюдали жители сразу нескольких городов.
Например, житель города Гринфилд по имени Джейсон Веттер снял на видео гигантскую черную тучу с опускающимся к земле хвостом. Он пояснил, что воронкообразное облако находилось в поле позади его дома, и вихрь несколько раз опускался на землю, но никаких серьезных разрушений не принес.
Однако это же облако с хвостом вскоре двинулось к городку Райтс, где все-таки превратилось в торнадо. К счастью, воронка опустилась на землю в пригороде, рядом с фермой, а потому серьезных последствий в этом случае также удалось избежать. Сообщается, что торнадо разрушил пару небольших хозяйственных построек и разметал по округе вещи и инструменты.
Екатерина Гура