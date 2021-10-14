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14:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над канарским вулканом появились молнии (видео)

Это редкое природное явление известное под названием «грязная гроза».

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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла Пальма продолжается уже больше трех недель, но его активность продолжает нарастать. В середине октября жители острова, спасатели и журналисты стали свидетелями необычного природного явления, известного как «грязная гроза». В столбе пепла над вулканом начали появляться молнии, причем наблюдать их можно было как в дневное время, так и в ночное.

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Вулканические молнии, в отличие от обычных, идут не сверху вниз, а наоборот, появляясь из кратера и устремляясь в небо. Если при обычной молнии в атмосфере сталкиваются кристалы льда и вызывают электрический разряд, то в случае с вулканами, вспышки света появляются в результате трения между пеплом и вулканическим материалом. Такие столкновения вызывают выброс ионов, генерируя так называемые вулканические лучи, которые не несут электрического заряда. По словам ученых, такие вулканические молнии также не в лучшую сторону влияют на качество воздуха.

Сообщается, что вулкан Кумбре-Вьеха продолжает выбрасывать в воздух шлейф пепла с большим количеством диоксида серы (в общей сложности 17 774 тонны в день). Столб пепла из вулкана достигает 3 500 метров, это облако движется с запада на восток и юг.

Известно, что пока извержение не сильно влияет на авиасообщение.

Пока местный аэропорт работает в штатном режиме, однако за последние пару дней было отменено несколько рейсов из Мадрида и Германии. По словам авиадиспетчеров, это может быть связано с ухудшением общей видимости.

Как говорят специалисты, активность вулкана остается стабильной и, судя по всему, нынешнее извержение может продлиться до трех месяцев. По крайней мере, пока вулкан и не думает останавливаться и продолжает пугать жителей острова новыми сюрпризами.

Так, всего за одну ночь 13 октября сейсмологи зарегистрировали 20 землетрясений, большинство из которых в среднем были магнитудой около трех баллов и ощущались почти на всем острове. Самый сильный подземный толчок был силой 3,9 балла. Об этом сообщает Сеть круглосуточного вулканического мониторинга Национального географического института.

Кроме того, 11 октября у вулкана обрушилась новая часть кратера, из-за чего появился новый поток лавы, который идет вдоль северной части главного потока, достигшего океана в муниципалитете Тасакорте. Сообщается, что новый поток движется намного быстрее предыдущих и угрожает популярному туристическому району Ла-Лагуна в Лос-Льянос-де-Аридане. Из-за таких опасений местные власти были вынуждены эвакуировать из этой зоны более 800 человек.

Всего за три недели извержения вулкана Кумбре-Вьеха свои дома были вынуждены покинуть более семи тысяч человек. Лавовые потоки уничтожили около 656 гектаров территорий и почти полторы тысячи домов. Лава, стекающая в океан, уже образовала в воде «новую землю» площадью более 40 гектаров.

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Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла Пальма начал извергаться 19 сентября. 22 сентября вулкан ненадолго ослабил свою активность, но днем 23 сентября снова начал извергаться в полную мощь. 29 сентября, ровно через 10 дней после начала извержения, первый поток лавы достиг океана.

Последнее извержение вулкана Кумбре-Вьеха произошло в 1971 году, но тогда оно было менее активным. Канарские власти объявили Ла Пальму зоной бедствия, а правительство Испании пообещало предоставить финансовую помощь всем пострадавшим.

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