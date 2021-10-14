Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 октябряОткрытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
16:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Японии проснулся вулкан Суваноседзима

Эксперты ожидают увеличение активности вулкана и большой выброс пепла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из самых активных вулканов в мире Суваноседзима в Японии снова начал извергаться. Сообщается, что он проснулся 14 октября около 11 часов утра по местному времени.

Вулкан выпустил в воздух 2-километровый столб пепла и начал выплескивать лаву.

Активность вулкана сейсмологи зафиксировали еще в начале октября, но за последние дни его активность заметно увеличилась. Официальные лица предупредили, что в деревне Тосима ожидается выпадение большого количества пепла.

Известно, что в деревне, которая расположена всего в 3,5 километрах от кратеров Отаке и Митаке, проживает около 50 человек. Сейчас на территории поселения введен режим тревоги. В случае усиления активности вулкана, местные жители будут эвакуированы. Пока вокруг вулкана создали зону отчуждения в полтора километра.

Вулкан Суваноседзима считается одним из самых активных в мире и находится в состоянии почти непрерывного извержения стромболианского типа с 1949 года.

Он образует веретенообразный остров с таким же названием длиной около 8 километров на северных японских островах Рюкю.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 302
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
Кино
Бузова заявила, что снялась в Голливуде Звезда пока не стала раскрывать подробности своих съемок в голливудском фильме
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Дети
Российский подросток сбежал из дома и три дня жил в торговом центре Ребенка искали трое суток
Леди
Как сложилась судьба женщин Прохора Шаляпина Смогли ли бывшие пассии скандального артиста построить карьеру и найти новую любовь?
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»