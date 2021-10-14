В Японии проснулся вулкан Суваноседзима
Эксперты ожидают увеличение активности вулкана и большой выброс пепла.
Эксперты ожидают увеличение активности вулкана и большой выброс пепла.
Один из самых активных вулканов в мире Суваноседзима в Японии снова начал извергаться. Сообщается, что он проснулся 14 октября около 11 часов утра по местному времени.
Активность вулкана сейсмологи зафиксировали еще в начале октября, но за последние дни его активность заметно увеличилась. Официальные лица предупредили, что в деревне Тосима ожидается выпадение большого количества пепла.
Известно, что в деревне, которая расположена всего в 3,5 километрах от кратеров Отаке и Митаке, проживает около 50 человек. Сейчас на территории поселения введен режим тревоги. В случае усиления активности вулкана, местные жители будут эвакуированы. Пока вокруг вулкана создали зону отчуждения в полтора километра.
Вулкан Суваноседзима считается одним из самых активных в мире и находится в состоянии почти непрерывного извержения стромболианского типа с 1949 года.
Он образует веретенообразный остров с таким же названием длиной около 8 километров на северных японских островах Рюкю.
Екатерина Гура