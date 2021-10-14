Спутник на фоне «сказочного» Млечного Пути попал на фото
Невероятный снимок, сделанный посреди пустыни.
Невероятный снимок, сделанный посреди пустыни.
Астрономы из Национальной обсерватории Китт-Пик (KPNO) посреди пустыни Сонора в Аризоне поделились эффектным снимком Млечного Пути.
На фото 3,5-метровый телескоп WIYN снят на фоне нашей галактики, поражающей «сказочной» красотой. Поскольку ночное небо обычно снимают на длинной выдержке, от 15 до 30 секунд, за это время в кадре успел появиться орбитальный спутник и оставить на снимке яркий след, как от метеора.
Телескоп WIYN играет важную роль в обнаружении планет за пределами Солнечной системы, рассказывают астрономы. На нем установлен современный спектрограф, который обнаруживает экзопланеты путем точного измерения движения ближайших звезд.
Ранее астронавты МКС поделились необычным снимком Индии и Пакистана с орбиты. Как оказалось, граница между этими странами сияет ночью.
Анна Лысенко