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18:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, что будет после гибели Солнца

Часть планет Солнечной системы погибнет, но некоторые смогут пережить катаклизм.

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В космосе найдена планета размером с Юпитер, которая сумела пережить гибель своей звезды.

Это открытие международной команды астрономов проливает свет на процессы, которые будут происходить в нашей Солнечной системе с гибелью Солнца, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

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Звезды рано или поздно исчерпывают топливо для термоядерных реакций и умирают. Такое же будущее ожидает и наше Солнце. Примерно через 5 миллиардов лет оно станет красным гигантом и начнет «сбрасывать» свои внешние слои в космос, а еще через миллиард лет после этого — белым карликом. В нём уже не будет происходить никаких термоядерных реакций, так что светило будет постепенно остывать.

Как это событие переживут объекты Солнечной системы, ученым было понятно не до конца. Однако обнаруженная планета с массой в 1,4 раза больше Юпитера, которая вращается вокруг белого карлика в Млечном Пути, показывает, что способна пережить подобный космический катаклизм.

Превращение Солнца в красного гиганта, вероятно, уничтожит Меркурий и Венеру. Оно сильно «раздуется» и буквально проглотит их. Земля сможет пережить этот процесс, но станет непригодной для жизни. А вот газовые планеты-гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, смогут пережить смерть Солнца.

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