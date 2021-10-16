МЧС считает поджог причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге

По данным МЧС, за прошедшие сутки потушили пять очагов возгорания, остаются действующими еще 27 очагов. В тушении задействованы 156 человек и 44 единицы техники, на место прибыл начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев.
«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог неустановленных лиц. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы», — уточняется в пресс-релизе.
14 октября Екатеринбург накрыло смогом от тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. Местное управление Роспотребнадзора зафиксировало в воздухе превышение вредных веществ. Из-за сильного смога и плохой видимости в регионе перекрыли несколько участков дорог, было задержано несколько авиарейсов. Смог от тлеющих торфяников дошел до Югры.