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09:31 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС считает поджог причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге

В микрорайоне Солнечный Екатеринбурга ввели режим ЧС локального характера из-за торфяных пожаров. Наиболее вероятной причиной их возникновения МЧС считает поджог, говорится в пресс-релизе регионального ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным МЧС, за прошедшие сутки потушили пять очагов возгорания, остаются действующими еще 27 очагов. В тушении задействованы 156 человек и 44 единицы техники, на место прибыл начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев.

«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог неустановленных лиц. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы», — уточняется в пресс-релизе.

14 октября Екатеринбург накрыло смогом от тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. Местное управление Роспотребнадзора зафиксировало в воздухе превышение вредных веществ. Из-за сильного смога и плохой видимости в регионе перекрыли несколько участков дорог, было задержано несколько авиарейсов. Смог от тлеющих торфяников дошел до Югры.

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