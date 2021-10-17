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02:42 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд предупредил об опасных погодных условиях в нескольких регионах России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мощный циклон будет причиной опасной погоды с сильными осадками, ветром и ураганами в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах в ближайшие дни. Кроме того, прогнозируются «трехэтажные волны» в Охотском и Беринговом морях, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Reuters

«Очень сложная метеорологическая ситуация на востоке страны — там мощнейший циклон в Охотском море. Он приводит к тому, что сильные волны до 10 м и на Охотском море непосредственно, и к западу от него прогнозируются. Кроме того, ветер до 28 м/с, на Беринговом море — до 32 м/с порывы ветра. 10 м — это высота трехэтажного дома, представляете, как корабли поднимаются, а затем опускаются. Если говорить о погодных условиях на континенте, то именно в этих районах и наиболее сложная обстановка», — рассказал он.

По словам Вильфанда, на востоке Хабаровского края прогнозируются очень сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега и ураганный ветер до 35 м/с.
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В Приморском крае порывы ветра в ближайшие дни будут достигать 22 м/с, на Сахалине ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, отложения мокрого снега на проводах, ветер до 38 м/с и метель.

«На Курильских островах аналогичная ситуация, на побережье Чукотки ожидается ветер до 25 м/с. На Камчатке будет мокрый снег, ветер до 25−30 м/ с», — отметил метеоролог.

Вильфанд сообщил, что неблагоприятная погода с сильными дождями ожидает также юг России.

«На юге европейской части России по-прежнему будет не очень комфортно. Там в Южном федеральном округе 17 и 18 октября будет сильный дождь, ветер до 20 м/с, во всех северокавказских республиках прогнозируется также сильный дождь, а в горах — даже мокрый снег», — рассказал он.

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