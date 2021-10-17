Вильфанд предупредил о мокром снеге в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 19 октября, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В центре европейской части России во вторник, 19 октября, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист уточнил, что 17 и 18 октября ожидается довольно теплая погода. Так, в дневное время столбики термометров поднимутся до 8−10 градусов, немного превысив средние многолетние значения. Однако после этого наступит похолодание.
«Во вторник ситуация начнет резко меняться. Ночью уже будут отрицательные температуры до минус трех градусов, в ночь на среду — до минус четырех, а уже во вторник вероятны снежинки. Это не снег, а мокрый снег, снежинки. Он, конечно, будет таять. Может быть, будет небольшая гололедица», — рассказал синоптик «РИА Новости».
Ранее в этот день Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области 19 и 20 октября будет «зябкая погода». При этом с 21 октября ожидается потепление до 14−15 градусов выше нуля.
Метеоролог также предупредил об опасных погодных условиях, которые в ближайшие дни прогнозируются в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах.