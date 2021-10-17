Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 октябряВспышка сверхновой, основание Петропавловска-Камчатского, массовое убийство в Керченском колледже и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
11Как выглядят самые известные стены в мире
12:16 (мск), источник: Известия

Вильфанд предупредил о мокром снеге в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 19 октября, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Специалист уточнил, что 17 и 18 октября ожидается довольно теплая погода. Так, в дневное время столбики термометров поднимутся до 8−10 градусов, немного превысив средние многолетние значения. Однако после этого наступит похолодание.

Читайте также
Вильфанд предупредил об опасных погодных условиях в нескольких регионах России

«Во вторник ситуация начнет резко меняться. Ночью уже будут отрицательные температуры до минус трех градусов, в ночь на среду — до минус четырех, а уже во вторник вероятны снежинки. Это не снег, а мокрый снег, снежинки. Он, конечно, будет таять. Может быть, будет небольшая гололедица», — рассказал синоптик «РИА Новости».

Ранее в этот день Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области 19 и 20 октября будет «зябкая погода». При этом с 21 октября ожидается потепление до 14−15 градусов выше нуля.

Метеоролог также предупредил об опасных погодных условиях, которые в ближайшие дни прогнозируются в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Научи ученого: почему восток России остается Дальним
Потехе — время: как руководители следят за подчиненными
Здоровье
Биолог описала худший вариант развития пандемии коронавируса Согласно ее прогнозу, даже без вакцин генетическая структура человечества изменится за два-три поколения.
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Горячие темы на Авто
Вакцинирование 401
Роскошь или средство передвижения?) 353
вас сегодня Покрыло? 139
про вампиров))и выбор 100
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 743
Беременна в 43. 507
Картинки 474
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 456
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»