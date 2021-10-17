Математик заставил звучать черные дыры (видео)
Анонсирован музыкальный альбом на основе потоков данных из космоса.
Анонсирован музыкальный альбом на основе потоков данных из космоса.
Бельгийский математик и музыкант Валерий Вермёлен анонсировал электронный аудиовизуальный музыкальный альбом, полностью состоящий из ультразвуковой обработки потоков данных от черных дыр.
Альбом «Mikromedas AdS / CFT 001» выйдет 3 декабря. Он состоит из трех треков, каждый из которых «исследует природные явления гравитационной сингулярности», сообщает MixMag. Пока что можно посмотреть трейлер будущего альбома.
В качестве исходного материала математик использовал цифровое моделирование слияния черных дыр, гравитационных волн, нейтронных звезд и поведения элементарных частиц вблизи черных дыр и белых карликов. Данные об этих космических событиях собирали ведущие ученые, в том числе Маттиас Камински и Томас Хертог, бывшие коллеги Стивена Хокинга.
Анна Лысенко