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16:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Математик заставил звучать черные дыры (видео)

Анонсирован музыкальный альбом на основе потоков данных из космоса.

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Бельгийский математик и музыкант Валерий Вермёлен анонсировал электронный аудиовизуальный музыкальный альбом, полностью состоящий из ультразвуковой обработки потоков данных от черных дыр.

Альбом «Mikromedas AdS / CFT 001» выйдет 3 декабря. Он состоит из трех треков, каждый из которых «исследует природные явления гравитационной сингулярности», сообщает MixMag. Пока что можно посмотреть трейлер будущего альбома.

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В качестве исходного материала математик использовал цифровое моделирование слияния черных дыр, гравитационных волн, нейтронных звезд и поведения элементарных частиц вблизи черных дыр и белых карликов. Данные об этих космических событиях собирали ведущие ученые, в том числе Маттиас Камински и Томас Хертог, бывшие коллеги Стивена Хокинга.

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