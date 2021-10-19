В Москве пошел первый снег (фото)
В столице ожидаются заморозки.
В столице ожидаются заморозки.
В российской столице во вторник, 19 октября, выпал первый за эту осень снег.
Снимками осадков поделились жители ЖК «Саларьево парк» (поселение Московский). Автомобилисты в районе Дмитровского шоссе заметили снег еще накануне.
В понедельник снег наблюдали и жители Зеленограда и Химок в Московском регионе.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы «погодную лихорадку». Столбики термометров опустятся ниже нормы — в столицу придут легкие заморозки, затем температура резко повысится, но усилится ветер.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что 19 октября, но только в Москве, но и во всей европейской части России может пройти мокрый снег.
Анна Лысенко