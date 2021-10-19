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10:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Москве пошел первый снег (фото)

В столице ожидаются заморозки.

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В российской столице во вторник, 19 октября, выпал первый за эту осень снег.

Снимками осадков поделились жители ЖК «Саларьево парк» (поселение Московский). Автомобилисты в районе Дмитровского шоссе заметили снег еще накануне.

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В понедельник снег наблюдали и жители Зеленограда и Химок в Московском регионе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы «погодную лихорадку». Столбики термометров опустятся ниже нормы — в столицу придут легкие заморозки, затем температура резко повысится, но усилится ветер.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что 19 октября, но только в Москве, но и во всей европейской части России может пройти мокрый снег.

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