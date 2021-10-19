Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
11Как выглядят самые известные стены в мире
13:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фото утреннего тумана в Италии стало лучшим погодным снимком года

А фотография заснеженного озера на Алтае, сделанная с дрона российским фотографом, заняла второе место.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Фотография утреннего тумана над городком Айруно в Италии стала лучшим снимком погоды 2021 года по версии конкурса The Weather Photographer Of The Year.

Завораживающее осеннее фото сделал итальянский фотограф Джулио Монтини.

«Это фото можно сделать только из одной точки. Есть небольшая церковь на вершине холма в городке Айруно, в провинции Лекко в Италии. Под этим туманом протекает река Адда. В осенние месяцы, только в некоторые дни, такое зрелище можно увидеть с первыми лучами солнца. Уже через 20 минут все заканчивается», — рассказал Монтини.

Российский фотограф Евгений Борисов занял второе место с невероятным снимком заснеженного озера на Алтае, сделанным с дрона.

Всего в список финалистов попала 21 фотография из 8,9 тысяч снимков, поданных на конкурс фотографами из разных стран.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Эффективность «Спутника-Лайт» составила 70% Центр имени Гамалеи проанализировал уровень заболеваемости москвичей летом 2021 года.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
Роскошь или средство передвижения?) 508
На вакцинированных новая напасть? 241
Я календарь переверну, и снова... 3 воскресенье октября)) 96
И проснёмся все бохатыми. 77
Кино
Бузова заявила о пропавшем голосе Звезда была вынуждена перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми Звезда появилась на премьере фильма «Вечные» в компании своих пятерых детей
Леди
У Бузовой пропал голос Сейчас певица проходит экстренное лечение
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»