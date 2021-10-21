В Великобритании появилась река лилового цвета

Река Мимрам в британском Хартфордшире стала лиловой по неизвестной причине.
Необычный цвет появился всего через несколько часов после того, как местные чиновники дали на ее берегу пресс-конференцию, в которой объявили о планах по защите и восстановлению меловых потоков в Англии, сообщает Daily Mail.
В Англии насчитывается 160 меловых потоков из 210 известных. Так называют реки и ручьи, которые берут начало в ландшафтах с меловой породой. Вода в потоках содержит мало органических веществ и осадка и, как правило, очень прозрачная.
Примерно 53% меловых потоков в стране находятся в плохом состоянии, и только 14% могут похвастаться чистотой.
Местное агентство по окружающей среде заявило, что вода в Мимрам уже вернулась к нормальному цвету. Специалисты не знают, что именно изменило цвет реки. Это могли быть как красители, так и цветение водорослей. Рыба и другие живые организмы не пострадали.