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13:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Великобритании появилась река лилового цвета

Рыба не пострадала.

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Река Мимрам в британском Хартфордшире стала лиловой по неизвестной причине.

Необычный цвет появился всего через несколько часов после того, как местные чиновники дали на ее берегу пресс-конференцию, в которой объявили о планах по защите и восстановлению меловых потоков в Англии, сообщает Daily Mail.

В Англии насчитывается 160 меловых потоков из 210 известных. Так называют реки и ручьи, которые берут начало в ландшафтах с меловой породой. Вода в потоках содержит мало органических веществ и осадка и, как правило, очень прозрачная.

Примерно 53% меловых потоков в стране находятся в плохом состоянии, и только 14% могут похвастаться чистотой.

Местное агентство по окружающей среде заявило, что вода в Мимрам уже вернулась к нормальному цвету. Специалисты не знают, что именно изменило цвет реки. Это могли быть как красители, так и цветение водорослей. Рыба и другие живые организмы не пострадали.

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