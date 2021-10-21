Europe at night is absolutely stunning! Enjoy this pass from Europe to Yemen. pic.twitter.com/08oxHRunMI— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) October 20, 2021
Астронавты показали, как сияет ночная Европа (видео)
Она похожа на новогоднюю елку.
Она похожа на новогоднюю елку.
Американский астронавт Шейн Кимбро опубликовал зрелищный таймлапс, в котором Международная космическая станция пролетает над Европой.
Хотя съемка велась ночью, континент не погрузился в темноту. В ролике можно хорошо рассмотреть разные страны и города, моря и острова. В дополнение ко всему Европа сияет огнями как новогодняя елка.
Полет начинается над Великобританией, а заканчивается в районе Йемена над Аравийским полуостровом.
Ранее похожим таймлапсом поделилось Европейское космическое агентство. В нем можно хорошо рассмотреть Италию и Грецию.
Анна Лысенко