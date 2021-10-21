Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 октябряПервое исполнение канкана, учреждение премии ТЭФИ и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
16:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астронавты показали, как сияет ночная Европа (видео)

Она похожа на новогоднюю елку.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Американский астронавт Шейн Кимбро опубликовал зрелищный таймлапс, в котором Международная космическая станция пролетает над Европой.

Хотя съемка велась ночью, континент не погрузился в темноту. В ролике можно хорошо рассмотреть разные страны и города, моря и острова. В дополнение ко всему Европа сияет огнями как новогодняя елка.

Полет начинается над Великобританией, а заканчивается в районе Йемена над Аравийским полуостровом.

Ранее похожим таймлапсом поделилось Европейское космическое агентство. В нем можно хорошо рассмотреть Италию и Грецию.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»