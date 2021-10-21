Над Землей сфотографировали зрелищное южное сияние
Увидеть его не так просто, ведь заметнее всего оно над океаном.
Увидеть его не так просто, ведь заметнее всего оно над океаном.
НАСА опубликовало яркий снимок полярного сияния, сфотографированного с борта Международной космической станции.
Фото было сделано во время движения МКС над южной частью Индийского океана между Австралией и Антарктидой на высоте 441 км.
МКС обращается вокруг Земли примерно за 90 минут. За 24 часа космическая станция совершает 16 витков вокруг Земли. Астронавты на ее борту видят 16 восходов и закатов Солнца.
Северные и южные полярные сияния наблюдают в так называемых авроральных зонах. Они размещаются около 67 градусов северной и южной широты и занимают по широте около 6 градусов. В южном полушарии полярное сияние наблюдают в основном над островом Тасмания, реже — частью материковой Австралии.
Свечение верхних слоев атмосферы возникает при их взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра, потока ионизированных частиц из солнечной короны.
Анна Лысенко