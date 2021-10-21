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17:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Землей сфотографировали зрелищное южное сияние

Увидеть его не так просто, ведь заметнее всего оно над океаном.

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Источник: NASA

НАСА опубликовало яркий снимок полярного сияния, сфотографированного с борта Международной космической станции.

Фото было сделано во время движения МКС над южной частью Индийского океана между Австралией и Антарктидой на высоте 441 км.

МКС обращается вокруг Земли примерно за 90 минут. За 24 часа космическая станция совершает 16 витков вокруг Земли. Астронавты на ее борту видят 16 восходов и закатов Солнца.

Северные и южные полярные сияния наблюдают в так называемых авроральных зонах. Они размещаются около 67 градусов северной и южной широты и занимают по широте около 6 градусов. В южном полушарии полярное сияние наблюдают в основном над островом Тасмания, реже — частью материковой Австралии.

Свечение верхних слоев атмосферы возникает при их взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра, потока ионизированных частиц из солнечной короны.

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