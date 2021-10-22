Ураган сорвал зубец с Кремлевской стены
Ухудшение погоды в столичном регионе привело к первому ЧП в Москве. Порыв ветра снес часть стены Кремля — один из зубцов, украшающих сооружение по верхней кромке. Канал публикует фото с места происшествия.
Ухудшение погоды в столичном регионе привело к первому ЧП в Москве. Порыв ветра снес часть стены Кремля — один из зубцов, украшающих сооружение по верхней кромке. Канал публикует фото с места происшествия.
По сообщениям очевидцев, причиной обрушения стало то, что порыв ветра обрушил установленные у стены строительные леса, и конструкция следом обрушила часть выступающей кирпичной кладки.
В пятницу, 22 октября, в столице начался сильный дождь, местами выпал град. Порывы ветра на данный момент достигают 20 м/с.
«Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице», — обратились к москвичам чиновники комплекса городского хозяйства.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, до 18:00 в городе сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.