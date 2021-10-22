Более 6 тысяч человек остались без света в трёх регионах России
Из-за неблагоприятных погодных условий проблемы с подачей электричества могут возникнуть ещё в четырёх областях.
Из-за неблагоприятных погодных условий проблемы с подачей электричества могут возникнуть ещё в четырёх областях.
В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях произошли массовые нарушения энергоснабжения, в результате чего более шести тысяч жителей этих регионов до сих пор остаются без света. Об этом рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
«В повышенный режим готовности переведены энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В связи с неблагоприятными погодными явлениями, зафиксированными в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, наблюдаются массовые ограничения энергоснабжения у потребителей», — приводит его слова пресс-служба Минэнерго РФ.
По его словам, в регионах более 90 бригад в составе 317 человек ведут аварийно-восстановительные работы, было задействовано 97 единиц спецтехники. Грабчак отметил, что из-за погодных условий проблемы с подачей электричества могут также возникнуть в Тверской, Калининградской, Челябинской и Свердловской областях.