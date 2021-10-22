Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 октябряКрушение на вокзале Монпарнас, основание ОКБ «Туполев» и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
17:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дым от вулкана на Канарах достиг Украины

Спустя сутки он переместится в Россию.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Воздушные массы с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2, что связано с извержением вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах, достигли территории Украины.

Это обнаружили ученые с помощью спутникового мониторинга, сообщает Укргидрометцентр. Жителей страны призывают не волноваться — вредные выбросы наблюдаются только на значительной высоте 10−15 км, однако могут пройти слабокислотные дожди.

Ожидается, что воздушные массы с серой в ближайшие дни будут быстро перемещаться по территории страны на восток в сторону России.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма в Испании начал извергаться 19 сентября. В результате извержения было уничтожено более 1 тыс. строений и эвакуировано 6 тысяч человек. Лава вулкана образовала в океане дополнительный участок суши, а остров засыпало сугробами пепла.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»