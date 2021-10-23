Вулкан Этна снова начал извергаться (фото)
Окружающие города засыпало пеплом.
Окружающие города засыпало пеплом.
После месяца относительного затишья вулкан Этна снова выпустил внушительный столб дыма и пепла. В регионе объявлен оранжевый сигнал тревоги, сообщает La Stampa.
В ночь на 23 октября сейсмологи заметили увеличение амплитуды тремора — дрожания вулкана с высокой частотой и с малой амплитудой. А около 10 утра были замечены фонтан лавы, выброс газа и пепла.
Этна активно извергается с начала года с небольшими передышками. Сейсмологи надеялись, что октябрьское затишье означает снижение активности вулкана, но ошиблись.
В извержении виноват один и тот же юго-восточный кратер, который очень активен с 2019 года. Недавно ученые обнаружили, что он вырос, став самым высоким из четырех на вершине Этны. Кроме того, общая высота вулкана увеличилась примерно на тридцать один метр всего за полгода.
Анна Лысенко