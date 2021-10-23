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15:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан Этна снова начал извергаться (фото)

Окружающие города засыпало пеплом.

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После месяца относительного затишья вулкан Этна снова выпустил внушительный столб дыма и пепла. В регионе объявлен оранжевый сигнал тревоги, сообщает La Stampa.

В ночь на 23 октября сейсмологи заметили увеличение амплитуды тремора — дрожания вулкана с высокой частотой и с малой амплитудой. А около 10 утра были замечены фонтан лавы, выброс газа и пепла.

Этна активно извергается с начала года с небольшими передышками. Сейсмологи надеялись, что октябрьское затишье означает снижение активности вулкана, но ошиблись.

В извержении виноват один и тот же юго-восточный кратер, который очень активен с 2019 года. Недавно ученые обнаружили, что он вырос, став самым высоким из четырех на вершине Этны. Кроме того, общая высота вулкана увеличилась примерно на тридцать один метр всего за полгода.

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