Разноцветные озера в Крыму показали из космоса
Экзотическое зрелище.
Экзотическое зрелище.
Необычные озера Крыма можно рассмотреть с орбиты. Даже в космосе они поражают своей красотой и яркими цветами.
Французский космонавт Тома Песке опубликовал фотографию соленого озера в Крыму ярко-розового цвета. Хотя снимок не подписан, речь идет о Лемурийском озере рядом с Перекопским перешейком, который соединяет Крым с материком.
Лемурийское озеро считается целебным курортом международного значения. Солёность воды в нем достигает 270—300 граммов соли на литр воды. Розовый цвет водоёма обусловлен действием одноклеточных водорослей дуналиелла солоноводная, которые под действием солнца производят бетакаротин. Чем жарче лето, тем больше воды испаряется, и тем более насыщенный цвет приобретает рассол.
К югу от водоема на снимке можно увидеть зеленовато-бирюзовое озеро Красное. Это бессточное солёное озеро лиманного типа в Красноперекопском горсовете Крыма. Его северная часть используется как накопитель-испаритель промстоков Крымского содового завода, а южная часть служит зоной отдыха.
Анна Лысенко