اللهمَّ لطفك غريان هده الاوقات مرش السيارات الله يعوض خير عاصفه قويه ???? pic.twitter.com/MnA8njsqD7— Sumaya Abdel Salam (@SosoAil35211767) October 24, 2021
Град в Ливии изрешетил окна и автомобили (фото)
На страну обрушился сильный шторм.
На страну обрушился сильный шторм.
В ливийском городе Гарьян выпал град размером с мяч для гольфа. Диаметр отдельных градин достигал 12−13 сантиметров.
В городе повреждены крыши домов, разбиты окна и стеклянные двери, многие автомобили остались без стекол — их словно изрешетили из ружья, отмечают комментаторы в соцсетях под фотографиями стихии.
Ранее град размером с апельсин выпал в австралийском городе Коффс-Харбор. Ущерб оценивают в сотни миллионов австралийских долларов.
Тем временем западное побережье США пострадало из-за «бомбового циклона»: погибли как минимум два человека, 100 тысяч человек остались без электричества.
Анна Лысенко