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17:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Град в Ливии изрешетил окна и автомобили (фото)

На страну обрушился сильный шторм.

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В ливийском городе Гарьян выпал град размером с мяч для гольфа. Диаметр отдельных градин достигал 12−13 сантиметров.

В городе повреждены крыши домов, разбиты окна и стеклянные двери, многие автомобили остались без стекол — их словно изрешетили из ружья, отмечают комментаторы в соцсетях под фотографиями стихии.

Ранее град размером с апельсин выпал в австралийском городе Коффс-Харбор. Ущерб оценивают в сотни миллионов австралийских долларов.

Тем временем западное побережье США пострадало из-за «бомбового циклона»: погибли как минимум два человека, 100 тысяч человек остались без электричества.

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Анна Лысенко

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