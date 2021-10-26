Над Мурманском заметили эффектное гало
Пользователи Сети массово делятся снимками.
Пользователи Сети массово делятся снимками.
25 октября жители Мурманска наблюдали над городом огромное двойное гало с касательными дугами и солнечным столбом в центре. Пользователи соцсетей массово делятся снимками этого красивого явления.
Гало возникают вокруг источников света при определенных погодных условиях. В перистых облаках на высоте 5—10 км должны «застыть» ледяные кристаллы.
Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
Ранее очень эффектное двойное солнечное гало сфотографировали на Барбадосе.
Анна Лысенко