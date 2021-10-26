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17:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Один на миллион»: британскому фотографу удалось сделать уникальный снимок радуги

Британский фотограф Дэнни Шеперд запечатлел уникальный вид полной двойной радуги с вершины одного из холмов в национальном парке Пик-Дистрикт в Англии.

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Этот фантастический пейзаж был виден около 20 минут | Источник: DANNY SHEPHERD

Шеперд сделал эти снимки на высоте около 500 метров над уровнем моря с вершины холма Мэм Тор в графства Дербишир примерно в восемь часов утра в минувшее воскресенье.

Вид на деревню Эдейл Шеперд описал как «праздник цветов, который случается один раз на миллион». Радуга висела в небе около 20 минут.

Снимок разлетелся по социальным сетям, вызвав восторженные комментарии.

По словам Шеперда, вид был потрясающим. Не поспоришь… | Источник: DANNY SHEPHERD

Шеперд фотографирует в национальном парке Пик-Дистрикт уже 20 лет, но, по его словам, такого потрясающего вида еще не встречал.

«Никогда не видел, чтобы Мэм Тор так накрывало радугой, — сказал он. — На рассвете здесь всегда красиво, но такую полную радугу я вижу впервые. Когда я ее увидел — почувствовал себя как ребенок в кондитерской лавке».

К полудню радуга уже была видна на водохранилище Лангсетт в Южном Йоркшире | Источник: CRAIG HAIMES

В воскресенье повезло не только Шеперду. Другой фотограф, Пол Маллинз увидел ту же радугу с перевала Уиннатс и назвал ее «невероятным сюрпризом».

«Я заядлый путешественник. Встал пораньше, чтобы успеть к восходу солнца, — рассказал он. — Я надеялся, что восход будет красивым, но на такой невероятный сюрприз не рассчитывал».

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