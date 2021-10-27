Сицилия: редкий циклон затопил города, унес жизни минимум двух человек

Сильнее всего пострадал город Катания, улицы которого превратились в бурлящие потоки. Вода залила историческую площадь, популярную у туристов, рыбный рынок и местную больницу. В городе отключилось электричество.
В понедельник первой жертвой циклона стал пожилой мужчина, автомобиль которого залило потоком воды в городе Скордия неподалеку от Катании. Его жена, находившаяся с ним в машине, пропала без вести, ее поиски продолжаются до сих пор.
Во вторник в городе Гравина, тоже неподалеку от Катании, погиб еще один мужчина. Он пытался выбраться из тонущего автомобиля, однако его затянуло под машину.
Многие водители были вынуждены спешно покидать свои машины, повезло не всем | Источник:EPA
Ожидается, что ураган утихнет лишь к концу недели, поэтому мэр Катании призвал жителей города по возможности не покидать свои дома.
«Мы прожили уже два очень тяжелых дня, — сказал Сальво Польезе в видеообращении, размещенном на его странице в “Фейсбуке”, и предупредил, что хотя в среду погода улучшилась, прогнозы на четверг и пятницу вновь выглядят пугающими.
В связи с этим в регионе сохраняется красный уровень угрозы, а школам, госучреждениям и магазинам, которые не продают товары первой необходимости, рекомендовано до пятницы не открываться.
По данным министерства внутренних дел, за последний день в районе Катании было проведено в общей сложности более 600 спасательных операций.
"Это еще не конец, это лишь временное затухание урагана, но наши погодные прогнозы предсказывают, что циклон вернется, и тогда нам предстоит пережить нелегкие часы, — заявил на пресс-конференции в Катании начальник гражданской обороны Фабрицио Курчио. — С четверга на пятницу мы ожидаем ухудшения ситуации.
В свою очередь губернатор региона, куда входит Катания, Нелло Мусумечи, назвал ситуацию критической.
«Дороги превратились в реки, в сельской местности стоят озера, целые районы отрезаны водой, дома затоплены, урожаю и зданиям причинен неисчислимый ущерб, — заявил он на своей официальной странице в “Фейсбуке”. — И, увы, восточная Сицилия переживает феномен, который, как мы опасаемся, будет случаться все чаще, и трагический сценарий будет повторяться».
Дальше будет только хуже?
Феномен, о котором говорит губернатор, получил название «Медикан», от английских слов Mediterranean (средиземноморский) и hurricane (ураган).
Обычно «Медиканы» случаются два раза в году — в сентябре и декабре.
Особую силу нынешний циклон набрал из-за того, что море в районе Сицилии прогрелось на 8C выше обычного.
Ученые утверждают, что виной всему — глобальное потепление, которое делает привычные погодные явления экстремальными.
По мере того как атмосфера Земли становится теплее, она удерживает больше влаги, что ведет к сильнейшим проливным дождям, вызывающим наводнения. При этом в других регионах в силу тех же явлений может наблюдаться сильнейшая засуха, в результате которой почва пересыхает и перестает впитывать влагу, что тоже увеличивает риск последующих наводнений, которые становятся все более разрушительными.
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