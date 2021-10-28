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14:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Техасе торнадо «перешел дорогу» на глазах у водителей

И подбросил в воздух квадроцикл.

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Пользователи Сети массово делятся видеороликом из США, в котором торнадо пересекает шоссе на глазах у изумленных водителей.

Инцидент произошел рядом с городом Ориндж на юге штата Техас накануне. Сообщений о погибших или травмированных людях не поступало, уточняет Weather Nation, но смерч подбросил в воздух квадроцикл, попавшийся ему на пути. Позже журналисты обнаружили его обломки.

Сезон торнадо в центральных и восточных штатах США длится с мая до конца октября.

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