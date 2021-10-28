#Tornado violento no Texas, EUA, arremessa carro! pic.twitter.com/qZypQ3MH58— Tempo e Clima Brasil (@TempoClimaBr) October 28, 2021
В Техасе торнадо «перешел дорогу» на глазах у водителей
И подбросил в воздух квадроцикл.
И подбросил в воздух квадроцикл.
Пользователи Сети массово делятся видеороликом из США, в котором торнадо пересекает шоссе на глазах у изумленных водителей.
Инцидент произошел рядом с городом Ориндж на юге штата Техас накануне. Сообщений о погибших или травмированных людях не поступало, уточняет Weather Nation, но смерч подбросил в воздух квадроцикл, попавшийся ему на пути. Позже журналисты обнаружили его обломки.
Сезон торнадо в центральных и восточных штатах США длится с мая до конца октября.
Анна Лысенко